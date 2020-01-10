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Airbus поставила в 2019 году 863 самолета, превзойдя показатели Boeing

Клиенты корпорации получили на протяжении года 642 самолета семейства A320

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Авиастроительная компания Airbus осуществила в 2019 году контрактные поставки 863 самолетов, опередив своего главного соперника - Boeing. О высоком годовом показателе европейская корпорация сообщила в пятницу в своем заявлении.

В нем подчеркивается, что это рекордный уровень поставок за 12-месячый период в истории Airbus. В 2018 году компания поставила на 8% меньше самолетов.

В частности, клиенты корпорации получили на протяжении года 642 самолета семейства A320 (A319neo, A320neo и A321neo), тогда как в 2018 году показатель равнялся 626 машинам. Как напоминает в этой связи Agence France-Presse, Boeing, который с 2012 года всегда опережал Airbus, за 11 месяцев прошлого года поставил лишь 345 самолетов гражданской авиации, что двое меньше показателя 2018 года.

В течение года, однако, корпорация Airbus вынуждена была объявить о пересмотре в сторону понижения уровня поставок - ранее планировались объемы в 880-890 машин. Тогда в Airbus сочли, что клиентам будет отправлено порядка 860 машин, что оказалось близким к итоговым результатам. Снижение, как сообщило Agence France-Presse, было вызвано сложностями, связанными с необходимостью наращивать начатое в июне производство модели A321 ACF, технически более сложной, чем самолет A320.

Портфель заказов

В своем заявлении Airbus сообщает, что в течение минувшего года компанией были заключены контракты на поставки 1131 самолетов, из которых подтверждены заказы на 768 машин, в том числе 654 самолетов семейства A320. В этой связи компания особо отмечает коммерческий успех дальнемагистрального самолета A321 XLR. В целом годовой успех позволил корпорации преодолеть условный барьер в заказы на 20 тыс. самолетов по контрактам, заключенным за 50 лет ее существования.

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