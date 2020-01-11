Объем поставок мобильных телефонов в Китае в 2019 году снизился на 6,2%

ШАНХАЙ, 11 января. /ТАСС/. Поставки мобильных телефонов в Китае в 2019 году упали на 6,2% в годовом исчислении и составили 389 млн единиц. Такие данные приводит в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую академию информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

В течение всего года по объемам поставок лидировали телефоны с технологией связи 4G - 359 млн единиц, а с новым же стандартом 5G было произведено и поставлено 13,77 млн единиц. В минувшем году отмечено также сокращение объемов поставок смартфонов на 4,7%, до 372 млн единиц, однако они по-прежнему занимают львиную долю местного рынка.

Порядка 90,7% от общего объема поставок в 2019 году пришлось на мобильные телефоны, произведенные китайскими брендами, свидетельствуют данные CAICT.

О том, что рынок китайских мобильных телефонов ожидают изменения эксперты говорили еще несколько лет назад. Объемы продаж объективно снижаются на фоне того, что практически каждый житель страны владеет уже по крайней мере одним мобильным телефоном.