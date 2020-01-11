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Товарооборот между Россией и ФРГ сократился на 12,9% в январе-сентябре 2019 года

Сокращение наблюдается как в экспорте, так и в импорте

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Германия по итогам первых трех кварталов 2019 года занимает второе место во внешнеторговом обороте России, уступая лишь Китаю, говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"ФРГ продолжает оставаться одним из основных внешнеторговых партнеров нашей страны. Доля Германии во внешнеторговом обороте России по данным первых трех кварталов 2019 года - 7,9% (второе место после Китая - 16,3%)", - говорится в материалах.

В то же время, по данным ФТС России, по итогам января-сентября 2019 года объем российско-германского товарооборота сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,9% и составил $38,5 млрд. При этом российский экспорт в Германию сократился на 18,3%, до $20,5 млрд, а импорт уменьшился на 5,8%, до $18 млрд.

За 2018 год объем российско-германской торговли вырос на 13,9% по сравнению с 2017 годом и составил $59,6 млрд.

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