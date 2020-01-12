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"Известия": ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

По данным газеты, банки отказались от предоставления займов в магазинах через своих представителей в пользу кредитных карт
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 12 января. Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

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По данным издания, банки отказались от предоставления займов в магазинах (POS-займов) через своих представителей в пользу кредитных карт. Как пояснили "Известиям" в агентстве "Национальный кредитный рейтинг", условия приобретения и схема работы кредитных карт не всегда понятны гражданам, что позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. При этом у кредиток есть и преимущества для клиентов: например, бонусы, кэшбэк или скидки у партнеров.

Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что классические займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитные карты. Так, за 2019 год доля просроченных платежей по POS-займам составила всего 4,2%, а по кредиткам - 9,4%.

Как сообщает газета, в ЦБ также пояснили, что в ближайшее время не планируют вносить изменения в регулирование POS-кредитования.

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