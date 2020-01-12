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Мнучин заявил, что США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти

Министр финансов США отметил, что ранее штаты ввели санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Американские власти проводят консультации с официальными лицами Китая, чтобы прекратить поставки нефти из Ирана в КНР. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Вашингтон к настоящему времени путем введения санкций уменьшил доходы, которые Иран получает от продажи нефти, "вероятно, более чем на 95%". По словам Мнучина, в настоящее время значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.

"Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента", - сообщил министр. По его словам, китайские государственные компании больше не покупают иранскую нефть. Как отметил Мнучин, США "находятся в тесном взаимодействии" с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Мнучин отметил, что ранее США ввели санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти.

Теги
СШАИранКитайМнучин, Стивен
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