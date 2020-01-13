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Прокуратура Боливии просит заморозить счета венесуэльской PDVSA

Счета венесуэльской государственной нефтегазовой компании могут заморозить из-за расследования незаконного вывоза из страны большой суммы денег

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура Боливии попросила суд заморозить счета отделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima) из-за расследования незаконного вывоза из страны большой суммы денег. Об этом сообщила в воскресенье газета Correo del Sur.

"Прокуратура получила доступ к банковским счетам, Управление по контролю за финансовой системой было постановлено в известность для их заморозки", - приводит газета слова прокурора Марко Вильи, отметившего, что "речь идет не о личных счетах, а о счетах PDVSA".

По данным газеты Clarín, сотрудница боливийского отделения компании Мария Паласиос была задержана при попытке пересечь границу с Аргентиной со $100 тыс., которые не были задекларированы. По ее словам, деньги были предназначены для выплаты зарплат сотрудникам отделения PDVSA в Аргентине, где счета компании заморожены. Прокуратура подозревает, что средства должны были пойти на финансирование мероприятий партии "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Эво Моралес, в соседней стране.

Паласиос была помещена под стражу на время проведения расследования.

Теги
БоливияВенесуэла
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