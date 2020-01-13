"Ъ": порядка 25 млрд рублей потребуется для развития в России квантовых коммуникаций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Создание квантовых коммуникаций в России потребует 24,7 млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей должны составить внебюджетные инвестиции, 5,3 млрд рублей - средства ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), 12,9 млрд рублей - бюджетные деньги. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания проект "дорожной карты", подготовленный РЖД и направленный на одобрение в Минкомсвязь РФ.

По данным "Коммерсанта", проект РЖД предполагает формирование в 2020 году в России рынка квантовых коммуникаций, который к 2024 году должен будет вырасти до более чем 55 млрд рублей и занять 8% от мирового. Кроме того, к 2024 году должна быть сформирована квантовая сеть магистральных оптоволоконных каналов протяженностью 10 тыс. км для не менее чем 1 тыс. абонентов.

Как сообщает издание, начало коммерциализации квантовой сети планируется до конца 2021 года.

Одним из ответственных исполнителей по организации национальных магистральных каналов квантовой коммуникации в "дорожной карте" указывается компания "Ростелеком", в которой "Коммерсанту" подтвердили, что обсуждают с РЖД вопросы совместного участия в проектах. Как пояснили изданию в "Ростелекоме", компания рассматривает использование квантового шифрования с целью защиты собственных магистральных каналов, что важно для передачи критически значимых данных между собственными дата-центрами, в которых расположены государственные информационные системы.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, подтвердил "Коммерсанту", что "дорожная карта" по квантовым коммуникациям находится в наибольшей степени готовности среди всех аналогичных документов по развитию сквозных технологий. В РЖД изданию отказались от комментариев до утверждения документа в правительстве РФ.

В июле 2019 года РЖД и правительство РФ подписали соглашение о развитии квантовых коммуникаций. Стороны договорились о координации действий для ускорения технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в области квантовых коммуникаций. РЖД и правительство РФ планируют совместно разработать дорожную карту развития технологической области квантовых коммуникаций, предусматривающую формирование научно-технологической и производственной инфраструктуры, продвижение продукции мирового уровня, в том числе на базе соответствующих отечественных технологий, и подготовку квалифицированных кадров. Для ее выполнения на условиях взаимовыгодного сотрудничества будут привлекаться партнеры (производственные, научные, образовательные и иные организации), включая субъекты малого и среднего предпринимательства.