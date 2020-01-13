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Эксперты объяснили причину повышения операторами тарифов на связь

По словам специалистов, это обычная практика в начале каждого года
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Операторы связи повышают стоимость услуг на ряде архивных тарифов в течение всего года. Повышение цен в начале каждого года является обычной практикой, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в новом году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре, разослав соответствующую информацию своим абонентам. Так, у "Мегафона" цены некоторые тарифы повысятся с 13 января, у "Билайна" - с 16 января. Предупреждение об изменении некоторых архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал Tele2.

"Масштаб трагедии невелик, более того, ничего сверхъестественного не происходит. Операторы в течение года 3-4 раза повышают стоимость услуг. Просто так получилось, что заметнее всего это происходит в конце года, когда корректировка тарифов на связь совпадает с другими повышениями", - полагает руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Как отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, новогодние изменения архивных тарифных планов могут коснуться 15-20% абонентов, имеющих старые тарифные планы. "Конец года - обычная практика корректировки архивов и пересаживания на более дорогие тарифные планы. В течение года также бывают изменения, но они менее глобальные как правило", - добавил он.

Если смотреть в целом по году, то, по мнению Половникова, повышение тарифов касается 60-80% абонентов. "Да, речь идет об архивных тарифах, однако архивным тариф становится в день обновления тарифных линеек, что операторы делают несколько раз в год. Каждый раз, когда оператор объявляет о запуске новых или обновленных тарифов, все остальные переводятся в архив. Соответственно, периодически корректируются по цене", - пояснил он.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе "Мегафона", оператор действительно пересмотрел условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг, при этом "изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам".

В "Билайне" объяснили повышение тарифов, в частности, затратами на исполнение требований законодательства о хранении данных и обеспечения устойчивой работы Рунета.

В МТС не стали комментировать ТАСС повышение тарифов, в Tele2 не ответили на запрос агентства.

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