Сеть "Красное и белое" опровергла передачу управления активами ретейлеру "Бристоль"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сеть магазинов "Красное и белое" (объединенной компании "Дикси", "Красное и Белое" и "Бристоль") не меняет структуру управления, информация о передаче управления активами сети ретейлеру "Бристоль" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Красное и белое".

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников с 15 января передает управление активами группе компаний "Бристоль".

"Данная информация не соответсвует действительности, никаких изменений в управлении нет", - сообщили в компании.

В январе 2019 года владельцы группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль") Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также владелец сети алкомаркетов "Красное и белое" Сергей Студенников договорились об объединении своих активов в единый розничный бизнес. ФАС одобрила сделку. По итогам слияния сети сохранили собственные бренды и управленческие команды.