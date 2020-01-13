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Минфин с 15 января по 6 февраля закупит валюту на 244,5 млрд рублей допдоходов от нефти

По прогнозам ведомства, в январе дополнительные доходы бюджета от нефти составят 309,9 млрд рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минфин РФ направит на покупку валюты с 15 января по 6 февраля 244,5 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 18,2 млрд рублей.

По прогнозам Минфина, в январе дополнительные доходы бюджета от нефти составят 309,9 млрд рублей. С 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года Минфин планировал направить на закупку валюты 195,5 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке. С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля 2019 года - приступил к отложенным в 2018 году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).

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