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"АвтоВАЗ" прогнозирует по итогам 2019 года падение продаж легковых авто в России

Компания ожидает снижения продаж на российском авторынке в 2019 году до 1,76 млн млн машин, в 2020 году - до 1,7 млн

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" прогнозирует по итогам 2019 года падение продаж в РФ легковых авто и LCV на 2,2% по сравнению с показателями 2018 года, до 1,76 млн, а по итогам 2020 года - до 1,7 млн. Это следует из презентации компании, представленной на пресс-конференции по итогам 2019 года вице-президентом по продажам и маркетингу "Автоваза" Оливье Морне.

"1,7 млн автомобилей (предполагаемые продажи - прим. ТАСС) в 2020 году", - сказал он.

При этом, по представленной в декабре вице-президентом "АвтоВАЗа" Сергеем Громаком презентации в Совете Федераций, компания ожидала снижения продаж на российском авторынке в 2019 году до 1,75 млн машин.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса снизила прогноз продаж в РФ легковых автомобилей и LCV на 2019 год с 1,87 млн до 1,76 млн авто. Таким образом, против роста на 3,6% ожидается падение продаж в РФ на 2,2%.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Компания в 2019 году увеличила продажи в России на 1% по сравнению с показателем 2018 года - до 362,356 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

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