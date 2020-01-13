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Путин заявил, что жителям Калининградской области должны быть доступны авиаперелеты по РФ

Ответственным за выполнение соответствующего поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить доступность авиаперелетов в другие города РФ для жителей Калининградской области.

"Принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, доклад по данному вопросу Путин ждет до 1 февраля 2020 года.

На данный момент действует круглогодичная программа субсидирования авиаперевозок в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток. Объем ее финансирования в 2020 году составит 5,8 млрд рублей.

Право на приобретение билета по специальному тарифу имеют гражданине РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет. Кроме того, воспользоваться такой услугой могут те, кто сопровождают ребенка-инвалида и инвалидов с детства II или III группы, а также многодетные семьи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКалининградская область
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