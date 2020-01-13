Комитет Госдумы одобрил ко II чтению патентную систему налогов в сельском хозяйстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения (ПСН) за счет растениеводства и животноводства. Документ инициировала группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 января.

Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно законопроекту, действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предлагается дополнить видами деятельности: животноводство и растениеводство, включением услуг в этих видах деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2).

Как отмечается в пояснительной записке документу, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в России существует многочисленная группа личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. Однако они не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

Предполагается, что реализация законопроекта позволит укрепить доходную базу местных бюджетов. Субъектам РФ будут предоставлены полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Документ направлен на создание более благоприятных экономических и финансовых условий функционирования субъектов малого предпринимательства и на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, в частности на индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Простой и понятный расчет суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от одного до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления налоговой декларации - все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях", - указывают авторы инициативы.