{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Законопроект о контроле за собственниками финансовых компаний могут внести в Думу в январе

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, у ЦБ в том числе появится возможность определять реальных бенефициаров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пакет из восьми законопроектов о контроле за собственниками страховых компаний, НПФ и банков, предусматривающий в ряде случаев возможность ограничения их выезда за границу, могут внести в Госдуму январе. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"У ЦБ появятся правовые возможности для ускоренной реализации обеспечительных мер, то есть арест имущества, блокировка средств на счетах у контролирующих лиц в случае возникновения сложностей у организации и рисков вывода активов за пределы страны. В этом направлении проекты документов подготовлены, думаю, в феврале они могут быть внесены, а, может, и в январе", - сказал Аксаков.

По его словам, в соответствии с законопроектом у Банка России в том числе появится возможность определять реальных бенефициаров не только по формальным признакам участия в капитале, но и по иным признакам, определенным европейским протоколом.

"Европейский протокол предусматривает использование международных стандартов финансовой отчетности. Европа в этом вопросе прошла свой путь при определении реальных бенефициаров, когда формально человек не является контролирующим лицом", - сказал он.

Как сообщалось ранее, пакет законопроектов предполагает внедрение процедуры определения контролирующих лиц страховых компаний, а также НПФ и банков с тем, чтобы до появления возможных проблем применять к ним ограничительные меры: запрет на выезд за рубеж или арест имущества.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
Реклама на ТАСС
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3%
По данным Росстата, в целом за январь 2019 года потребительские цены выросли на 1%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС