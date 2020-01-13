Законопроект о контроле за собственниками финансовых компаний могут внести в Думу в январе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пакет из восьми законопроектов о контроле за собственниками страховых компаний, НПФ и банков, предусматривающий в ряде случаев возможность ограничения их выезда за границу, могут внести в Госдуму январе. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"У ЦБ появятся правовые возможности для ускоренной реализации обеспечительных мер, то есть арест имущества, блокировка средств на счетах у контролирующих лиц в случае возникновения сложностей у организации и рисков вывода активов за пределы страны. В этом направлении проекты документов подготовлены, думаю, в феврале они могут быть внесены, а, может, и в январе", - сказал Аксаков.

По его словам, в соответствии с законопроектом у Банка России в том числе появится возможность определять реальных бенефициаров не только по формальным признакам участия в капитале, но и по иным признакам, определенным европейским протоколом.

"Европейский протокол предусматривает использование международных стандартов финансовой отчетности. Европа в этом вопросе прошла свой путь при определении реальных бенефициаров, когда формально человек не является контролирующим лицом", - сказал он.

Как сообщалось ранее, пакет законопроектов предполагает внедрение процедуры определения контролирующих лиц страховых компаний, а также НПФ и банков с тем, чтобы до появления возможных проблем применять к ним ограничительные меры: запрет на выезд за рубеж или арест имущества.