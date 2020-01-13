Румыния снова перенесла запуск строящегося газопровода в Молдавию

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Румыния перенесла на 2021 год срок сдачи в эксплуатацию трансграничного газопровода Кишинев - Унгены, который призван открыть доступ Молдавии к альтернативным "Газпрому" поставщикам в Европе. Об этом говорится в Плане развития газотранспортной системы Румынии на 2019-2028 год, который опубликовало в понедельник молдавское издание NewsMaker.

"Газопровод начали строить в 2013 году, тогда власти обещали сдать его в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, затем перенесли этот срок на конец 2018 года", - отмечает издание. Глава МИД Румынии Рамона Манеску в ходе визита в Кишинев в октябре прошлого года обещала, что газопровод запустят в 2020 году. Однако в опубликованном плане срок сдачи перенесен уже на 2021 год.

Новая ветка Кишинев - Унгены должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Унгены - Яссы. Ее протяженность составляет около 120 км, а проектируемая пропускная способность будет на уровне 1,5 млрд кубометров в год. При этом ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд кубометров (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд кубометров), которые республика импортирует из России через территорию Украины.

Проект строительства газопровода из Ясс реализует госкомпания "Трансгаз-Румыния", его стоимость оценивается в €174 млн. Ранее сообщалось, что этот проект также согласились финансировать в ЕС, для чего там одобрили выделение €92 млн, из которых €82 млн - льготные кредиты от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также грант на €10 млн от ЕС.

Украинский транзит

В конце прошлого года газораспределительное предприятие Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку газа через Украину еще на один год. Ранее, на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории, в Кишиневе прорабатывали несколько альтернативных вариантов снабжения газом. Среди них - импорт из "Турецкого потока" по трубопроводу через Болгарию и Румынию. Также государственному поставщику на рынке энергоресурсов - компании "Энергоком" - было поручено проработать вопрос закупки газа у украинского "Нафтогаза", который планировалось продавать "Молдовагаз".

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году. Как проинформировал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с правительством Молдавии была достигнута договоренность о том, что с начала 2020 года республика сможет покупать голубое топливо по $173-175 за тысячу кубометров.