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Комитет Госдумы отклонил проект об увеличении региональной доли в ставке налога на прибыль

Речь идет об увеличении на 1%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение на 1% зачисляемой в региональные бюджеты доли ставки налога на прибыль. Документ был инициирован депутатами от КПРФ Михаилом Щаповым и Владимиром Поздняковым.

Ставка налога на прибыль составляет 20%. До 2017 года 18% от нее оставалось в региональных бюджетах, а 2% перечислялось в федеральный бюджет. С 2017 года пропорция была изменена: в региональных бюджетах теперь остается только 17%, а в федеральный бюджет перечисляется 3%. В 2018 году изменение налоговых пропорций было продлено до 2024 года.

"Изначально предполагалось перераспределение порядка 117 млрд рублей, при этом дополнительный прирост налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, предполагалось оставлять в регионах. По факту в 2017 году и 2018 году за счет дополнительного 1% в федеральный бюджет были централизованы налоговые доходы в большей сумме, чем предполагалось", - отмечается в пояснительной записке. По итогам 2018 года из-за этой меры промышленно развитые регионы потеряли почти 200 млрд рублей, указывают авторы документа.

Законопроект предполагает возвращение с 1 января 2021 года одного процента ставки налога на прибыль регионам, чтобы их доля в общей ставке налога вновь составила 18%.

Правительство РФ выступило против законопроекта. Согласно заключению кабмина, внесение предлагаемых документом изменений "представляется нецелесообразным, учитывая непродолжительный период применения данной нормы в новой редакции".

Теги
РоссияПоздняков, Владимир ГеоргиевичЩапов, Михаил Викторович
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