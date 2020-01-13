Сербская NIS "Газпром нефти" инвестирует €72 млн в модернизацию НПЗ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - дочерняя компания "Газпром нефти" - проведет модернизацию установки каталитического крекинга на НПЗ в Панчево за €72 млн. Работы будут завершены в 2024 году, сообщает компания.

"Инвестиции NIS в проект составят более €72 млн, завершить работы планируется в 2024 году. Модернизация установки каталитического крекинга является частью программы развития НПЗ в Панчево, которую компания продолжает с 2009 года", - говорится в сообщении.

В рамках проекта будет также построена установка по производству высокооктановых компонентов бензина.

Модернизация приведет не только к повышению операционной эффективности предприятия, но и к снижению его воздействия на окружающую среду, подчеркнули в компании.

Группа компаний NIS - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. "Газпром нефти" принадлежит 56,15% акций НИС, 29,87% акций находится в собственности Республики Сербия. Основные направления деятельности компании - разведка, добыча и переработка нефти и газа, производство и сбыт широкого спектра нефтепродуктов, а также реализация проектов в области энергетики. Компания развивает нефтедобычу и собственную электроэнергетику, имеет один из самых современных в регионе НПЗ, расположенный в Панчево, а также сеть АЗС в Сербии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине.

НПЗ в Панчево является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе с максимальной годовой мощностью переработки 4,8 млн тонн.