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Банки заключили договоры на 1,1 млрд рублей за месяц действия льготной ипотеки в ДФО

За первый месяц действия программы выдано более 300 кредитов, средняя сумма займа составила 3,59 млн рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банки, участвующие в программе льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока, за первый месяц действия механизма заключили кредитные договоры на 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Минвостокразвития.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"Более 1,1 млрд рублей составила общая сумма по кредитным договорам, заключенным по программе "Дальневосточная ипотека" за первый месяц ее реализации", - говорится в сообщении.

Сейчас принимают заявки и выдают кредиты пять банков, еще девять начнут работать по программе до конца февраля. Всего за месяц выдано более 300 кредитов, средняя сумма займа составила 3,59 млн рублей.

"Интерес к программе "Дальневосточная ипотека" остается с запуска программы стабильно высоким: более 4,3 тыс. заявок уже поступило в банки. Рассмотрение поступивших документов и одобрение занимает определенное время, поэтому сумма выданных кредитов, число кредитных договоров продолжит расти", - приводят в пресс-службе слова гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На первоначальном этапе заявки принимали два банка - АО "Банк ДОМ.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк. Предполагалось, что остальные кредитные организации начнут прием заявок и выдачу кредитов в течение месяца. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

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РоссияДальний Восток
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