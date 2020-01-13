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"Автотор" запустил серийное производство кроссовера KIA Seltos

Сейчас на "Автоторе" производятся три модели автомобилей KIA по полному циклу со сваркой и окраской кузовов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Калининградский завод "Автотор" начал серийное производство кроссовера KIA Seltos, говорится в сообщении автохолдинга.

"Калининградский завод "Автотор" начал серийное производство абсолютно нового автомобиля KIA Seltos, - говорится в сообщении. - KIA Seltos сочетает вместительность и возможности, обычно характерные для более крупных кроссоверов".

При этом на "Автоторе" уточнили, что перед тем, как автомобиль начал производиться на заводском конвейере, он прошел цикл испытаний для адаптации к эксплуатации в России. "После испытаний опытный автомобиль разобрали, чтобы оценить состояние компонентов и устранить недостатки", - уточнили в холдинге.

Сейчас на "Автоторе" производятся три модели автомобилей KIA по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год.

Теги
Россия
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