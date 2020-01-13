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Кировская область направит на развитие АПК в 2020 году 1,6 млрд рублей

Как отметил зампред правительства региона, в этом году в области построят пять новых молочных ферм, общая стоимость инвестиционных проектов на 2,4 тыс. скотомест превысит 1 млрд рублей

КИРОВ, 13 января. /ТАСС/. Объем господдержки агропромышленного комплекса в Кировской области в 2020 году составит 1,6 млрд рублей, из них около 400 млн рублей направят на обеспечение льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя правительства области Алексей Котлячков.

"Объем федеральных субсидий для Кировской области на 2020 год планируется в размере 1,6 млрд рублей, что соответствует финансированию прошлого года. Из этой суммы для обеспечения льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса планируется привлечь не менее 400 млн рублей средств федерального бюджета", - сказал Котлячков.

От отметил, что в этом году на поддержку малых форм хозяйствования в Кировской области направят 80 млн рублей. В частности, в марте пройдет конкурсный отбор проектов на предоставление грантов "Агростартап", в результате восемь начинающих аграриев получат по 3 млн рублей на развитие бизнеса. Еще 45 млн рублей направят грантополучателям в рамках направлений "Семейные фермы" и "Начинающий фермер". На субсидии могут рассчитывать также сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В 2020 году, по словам зампреда, в регионе построят пять новых молочных ферм, общая стоимость инвестиционных проектов на 2,4 тыс. скотомест превысит 1 млрд рублей.

По данным министерства, сельхозпредприятия области в 2019 году произвели продукции на 43,5 млрд рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102% к уровню 2018 года.

Теги
РоссияКировская область
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