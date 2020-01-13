Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,9% - до 3151,69 пункта, индекс РТС - на 0,31%, до 1619,73 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:13 мск вырос на 0,39%, до 61,3 рубля, курс евро увеличился на 0,53%, до 68,258 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,33% - до $64,23 за баррель.

"Российский рынок акций открыл первую полную торговую неделю 2020 года достижением очередного рекордного уровня по индексу Мосбиржи, чему способствовали умеренно-позитивный внешний фон и ослабление рубля. Покупки преобладали в электросетевом, финансовом и металлургическом секторах", - прокомментировал итоги торгового дня инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Эксперт отметил, что во вторник российский рынок может продолжить умеренный рост на фоне внешних настроений, которые могут поддерживаться ожиданиями намеченного на 15 января заключения первой фазы торговой сделки США и КНР. Из макроэкономической статистики дня наиболее важными будут данные по торговому балансу КНР и по инфляции в США в декабре. Кроме того, завтра за океаном стартует сезон корпоративных отчетов за IV квартал, как ожидается, отчитаются Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, добавил он.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 14 января - 3120-3150 п., по курсу рубля к доллару - в диапазоне 61-61,6 рублей.