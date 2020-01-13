Росгеология попросила правительство направить 65 млрд рублей из ФНБ на геологоразведку

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Росгеологии Сергей Горьков предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву увеличить затраты государства на геологоразведку и выделить 65 млрд рублей из ФНБ для восполнения запасов природных ресурсов, об этом сообщила газета РБК.

Представитель Росгеологии подтвердил ТАСС направление письма премьеру. "Мы считаем необходимым увеличение затрат государства на геологоразведку, поскольку старый задел фактически исчерпан. Одним из источников финансирования может стать ФНБ. Эти инвестиции позволят добиться увеличения запасов различных типов полезных ископаемых и придадут рост экономике страны в целом", - отметил собеседник ТАСС.

По данным РБК, 65 млрд рублей могут быть направлены с 2020 года по 2022 год, в противном случае через пять-семь лет Россия может столкнуться с дефицитом возможностей по проведению геологоразведочных работ, что приведет к снижению добычи.

По словам Горькова, эти средства можно будет в дальнейшем окупить за счет прироста запасов.