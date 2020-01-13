В Азербайджане заявили, что новая магистраль к границе с РФ вдвое ускорит грузоперевозки

БАКУ, 13 января. /ТАСС/. Завершение строительства в 2021 году автомагистрали от Баку до границы с Россией вдвое сократит время прохождения грузовых автомобилей через территорию Азербайджана. Об этом заявил вице-премьер страны Шахин Мустафаев, выступая в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.

"В следующем году завершится строительство магистральной дороги от Баку до границы с Россией, что приведет почти к двукратному сокращению потерь времени при прохождении грузовых автомобилей через территорию Азербайджана", - сказал вице-премьер на совещании с участием президента Ильхама Алиева. По его словам, тем самым будут созданы самые благоприятные условия для движения грузовых автомобилей по направлениям Север - Юг, Север - Запад и Юг - Запад.

Мустафаев также подчеркнул, что Азербайджан вместе с Россией и Ираном проводит большую работу по развитию транспортного коридора Север - Юг. "Уже строятся автомагистрали, ремонтируются железные дороги. Азербайджан завершил или завершает большую часть работ на своей территории", - отметил вице-премьер. По его словам, в этом году планируется начать строительство нового автомобильного моста на азербайджано-иранской границе, которое завершится в 2021 году.

Международный транспортный коридор Север - Юг рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза. На первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим удвоением объемов.