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Регистрация на участие в тендере по месторождениям нефти в Ливане продлена до 30 апреля

По словам исполняющей обязанности министра энергетики республики Неды Бустани, такое решение принято в связи с обращением ряда зарубежных компаний

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Власти Ливана продлили срок регистрации участников тендера на разработку второй очереди шельфовых месторождений нефти и газа в исключительной экономической зоне в Средиземном море до 30 апреля. Об этом говорится в распространенном агентством Al-Watania заявлении исполняющей обязанности министра энергетики и водных ресурсов республики Неды Бустани.

"Такое решение принято после обращений ряда зарубежных компаний, которые попросили увеличить временной период для подготовки необходимой документации", - указывается в нем. Ранее регистрация участников тендера на разработку блоков 1, 2, 5, 8 и 10 в исключительной экономической зоне Ливана заканчивалась 31 января.

Как подчеркнула Бустани, смещение сроков проведения нового тендера не отразится на планах разведочного бурения на блоке 4. К нему должны приступить в январе участники консорциума в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской "Новатэк", которые выиграли первый лицензионный тендер в феврале 2018 года.

По словам и. о. министра энергетики Ливана, работы начнутся после прибытия из Египта буровой станции Tungsten Explorer и продлятся два месяца. "Потребуется еще два месяца для оценки результатов бурения, которые подтвердят коммерческую целесообразность разработки запасов углеводородов", - отметила Бустани.

Президент республики Мишель Аун в речи 21 ноября прошлого года выразил надежду, что 2020 год станет "годом экономической независимости Ливана" благодаря началу освоения шельфовых месторождений нефти и газа. По словам президента, их разработка кардинально изменит ситуацию в ливанской экономике.

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