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Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

По словам главы Минтруда Максима Топилина, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Кроме того, министр уточнил: "Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников".

Фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших в майский указ также будет проиндексирован с 1 октября 2020 года на 3%, с 1 октября 2021 и 2022 года - на 4% ежегодно.

В декабре эксперты Финансового университета при правительстве РФ, с прогнозом которых ознакомилось издание, прогнозировали увеличение реальной зарплаты на 2,5% в 2020 году. Согласно их оценке, больше всего может вырасти зарплата в Чите, Тольятти, Ярославле, Казани, Химках, Брянске, Уфе, Набережных Челнах, Воронеже и Костроме.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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