Кудрин: выявляемые Счетной палатой миллиардные нарушения не всегда являются воровством

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Выявляемые в рамках контрольной деятельности Счетной палаты нарушения, сумма которых зачастую составляет сотни миллиардов рублей, как правило, являются нарушениями в бухгалтерском учете, а не хищениями. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 25-летнему юбилею образования Счетной палаты.

"Часто говорят, что мы выявляем нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения, это нарушения бухгалтерского учета", - заявил Кудрин.

Путин отметил, что это неэффективность. В ответ глава Счетной палаты уточнил, что это нарушения порядка закупок. Счетная палата продолжит ими заниматься, но акцент будет ставить на системных вопросах, которые нужно изменить.

Кудрин добавил, что за последний год Счетная палата дала 1130 заключений на нормативно-правовые акты, это тоже является большой частью работы контрольно-счетного ведомства.

"В завершение я хотел бы вас еще раз поблагодарить за такое отношение к Счетной палате. Мы получаем ваши резолюции на наши материалы, с ними дальше продолжаем работать и будем вырабатывать новые подходы в части выработки системных предложений по улучшению финансовой системы, чтобы ее эффективность повышалась, а нарушениями, скорее, заниматься в части профилактики и уменьшать их в конечном счете", - подчеркнул Кудрин.

Незаконный экспорт леса-кругляка

На встрече с Путиным Кудрин также сообщил, что Счетная палата выявила ряд проблем при экспорте сырого леса-кругляка, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования. Счетная палата направила в правоохранительные органы информацию по факту нарушений, по ним ведется работа.

"Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа", - заявил Кудрин.

Кудрин отметил, что также сейчас обсуждается вопрос введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности.

"Такие предложения вы подписали в поручении правительству. Правительство вырабатывает сейчас программу вовлечения в оборот земельных ресурсов, потому что это фактор экономического роста", - добавил глава Счетной палаты.

Кроме того, Кудрин указал на проблему незавершенного строительства, а также на проблему обеспечения жильем детей-сирот.