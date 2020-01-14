Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Снижение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в случае освобождения от его уплаты ряда категорий граждан может оказаться критичным для бюджетов 26 субъектов РФ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об освобождении от НДФЛ граждан, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Документ 13 января планировалось направить в правительство для получения официального заключения.

"Исходя из данных за апрель 2019 года, в 26 субъектах РФ доля работников с заработными платами ниже, чем примерный уровень двух МРОТ, превышает 40%. Для их бюджетов снижение поступлений по НДФЛ может быть критичным", - говорится в материале.

В АКРА считают, что больше всего могут потерять Калмыкия и регионы Северо-Кавказского Федерального округа (за исключением Ставропольского края). В данных областях больше половины работников имеют заработную плату меньше двух МРОТ.

По прогнозам рейтингового агентства, Ингушетия может потерять 18% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, Чеченская Республика - 17%, Республика Дагестан - 15%, Карачаево-Черкесская Республика - 15%.

По объему средств более других потеряют густонаселенные регионы, в которых уровень средних заработных плат невысок, отмечают в АКРА. Исключение составляют Москва и Московская область, их высокие абсолютные потери обусловлены только очень большой численностью работающих граждан. Объем выпадающих доходов по НДФЛ в этих субъектах составит в среднем не более 3-4% их консолидированных налоговых и неналоговых доходов.

В агентстве также предупреждают, что введение такой новации повлечет сложности администрирования. Так, сейчас неясно, как будет решена проблема администрирования нескольких рабочих мест в разных субъектах РФ у одного работника.