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Госдолг Оренбургской области по итогам 2019 года снизился до 22 млрд рублей

Ранее регион погасил часть обязательств по государственным облигациям в размере почти 1,9 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Оренбургская область к началу 2020 года сократила государственный долг до 22 млрд 52,8 млн рублей, показатель на 1 января 2019 года был равен 24,4 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Государственный долг Оренбургской области в 2019 году сократился на 2,384 млрд рублей и составил на 1 января 2020 года 22 млрд 52,8 млн рублей, в том числе по бюджетным кредитам - 12,393 млрд рублей, по облигациям - 9,659 млрд рублей. Долг перед кредитными организациями отсутствует", - говорится в сообщении.

В прошлом году региону удалось погасить часть обязательств по государственным облигациям в размере почти 1,9 млрд рублей. Задолженность по бюджетным кредитам сократилась на 492,5 млн рублей. В 2019 году полностью погашен облигационный выпуск 2013 года. Заемные средства в 2019 году ни в федеральном бюджете, ни в банках не привлекались.

"По оперативным данным, долговая нагрузка (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам) в 2019 году сократилась на 3,7% и составила на 1 января текущего года 29,75%. Расходы по обслуживанию государственного долга Оренбургской области в 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом на 224,3 млн рублей и составили 1,234 млрд рублей. За последние 5 лет объем госдолга уменьшился на 7,527 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Месяцем ранее министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова сообщила ТАСС, что экономия расходов на обслуживание государственного долга региона к декабрю по сравнению с началом года составила 520 млн рублей, или 30,5% от изначально запланированных расходов.

Объем государственного долга Оренбургской области, согласно данным на 1 января 2019 года, составлял 24,4 млрд рублей. Большая часть суммы - 12,88 млрд рублей - приходилась на бюджетные кредиты, остальное - на долг по ценным бумагам и госгарантиям, указано в документах, размещенных на сайте министерства финансов региона. На начало 2018 года госдолг Оренбуржья превышал 27 млрд рублей.

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РоссияОренбургская область
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