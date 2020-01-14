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Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась на 5%

Снижение отмечается в 74 регионах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%. Снижение отмечается в 74 регионах, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"За 2019 год средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%. При этом снижение средней премии по обязательной "автогражданке" отмечается в 74 регионах, где проживают более 95% всех автовладельцев. Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась за год на 3,35%", - отмечается в сообщении.

Более чем на 10% снизилась средняя премия в пяти регионах, где проживает 3,4% всех автовладельцев: Магаданская область (снижение на 42,1%, или 1,582 тыс. рублей), Еврейская автономная область (снижение на 13,4%, или 394 рублей), Республика Коми (снижение на 12,4%, или 669 рублей), Пермский край (снижение на 11,8%, или 689 рублей), а также Белгородская область (снижение на 10,5%, или 451 рубль).

Более чем на 5% составило снижение в 30 регионах РФ, в которых проживает 48,6% автовладельцев: в частности в эти регионы вошли Москва (проживает около 14% всех автовладельцев, снижение средней премии составило 8,4%, или 776 рублей), Санкт-Петербург (4,6% всех автовладельцев, снижение на 5,5%, или 448 рублей) и Республика Татарстан (3,3% всех автовладельцев, снижение на 7,8%, или 501 рубль).

В 39 регионах, в которых проживает 43,3% всех автовладельцев, средняя премия снизилась до 5%. Самый крупный из них - Московская область (5,5% всех автовладельцев, снижение средней премии составило 4,9% или 360 рублей). В Краснодарском крае (4% всех автовладельцев) средняя премия за год снизилась на 1,1%, или 65 рублей.

"Мы видим, что по итогам 2019 года результаты начала реформы по индивидуализации тарифов совпали с предсказанными - большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше. Однако давление на экономику рынка обязательной "автогражданки" растет. Так, с 1 декабря стоимость средней "корзины" запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10%. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу", - приводятся в сообщении слова Юргенса.

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Россия
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