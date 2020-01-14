Российская компания провела успешные испытания асфальтобетона с графеновыми нанотрубками

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" провела испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками; тесты показали повышение устойчивости покрытия к образованию трещин почти на 70%. После того как Минтранс РФ признал разработку перспективной, экспериментальный участок дорожного полотна был уложен на федеральной автотрассе М4 "Дон", сообщает во вторник пресс-служба "Роснано".

"Российская компания "ЭКО Груп" провела успешные испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками TUBALL. Уникальная добавка произведена портфельной компанией "Роснано" OCSiAl. Министерство транспорта РФ признало разработку перспективной, после чего была произведена укладка экспериментального участка дорожного полотна с нанотрубками на федеральной трассе М4 "Дон", - говорится в сообщении.

Графеновые нанотрубки - прочный и легкий материал, который широко применяется для изменения свойств различных материалов. Их способность улучшать асфальтобетонные покрытия изучается научными группами по всему миру, однако только российская разработка позволила приступить к испытанию асфальта с нанотрубками на реальных дорогах.

"Нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает колеестойкость, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность. Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах, - приводятся в документе слова вице-президента компании-производителя Александра Зимнякова. - Нанотрубки вводятся в битум с помощью адгезионных присадок, затем модифицированный битум добавляется в асфальтобетон. Нанотрубки улучшают свойства дорожного битума при очень низких концентрациях - от 0,025% до 0,035% в общей массе материала, при этом самого битума в асфальтобетоне - не более 6%. Асфальтобетоны, содержащие битум с нанотрубками TUBALL, демонстрируют рост устойчивости покрытия к образованию колеи на 67%".

Следующий шаг на пути применения разработки в масштабах страны - проектирование дорожной сети с упрочненным с помощью нанотрубок покрытием, отметил генеральный директор "ЭКО Груп" Александр Грейз. "Экспертный совет при Минтрансе РФ уже одобрил применение разработки в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве", - отметил он.

О компаниях

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время Группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс.

OCSiAl производит графеновые (или одностенные углеродные) нанотрубки TUBALL - инновационный аддитив, улучшающий свойства большинства известных материалов. На долю компании приходится 90% мирового рынка данной продукции. Мощность производства компании составляет 65 тонн и будет увеличена до 115 тонн в 2022 году. Компания представлена в России, Люксембурге, США, Южной Корее, Китае, Японии, Малайзии, Израиле и Индии.