Премьер Греции обсудил с главами энергетических компаний перспективы газопровода EastMed

АФИНЫ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил во вторник с руководителями ряда зарубежных энергетических компаний перспективы и преимущества проекта Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline). Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился во вторник с представителями международных энергетических компаний в своей резиденции "Мегаро Максиму", - отметила пресс-служба, добавив, что на встрече с руководителями итальянской компании Snam, испанской Enagas и бельгийской Fluxys "обсуждались, в частности, перспективы и возможности, открывшиеся после подписания соглашения о строительстве газопровода EastMed".

Как уточняется в сообщении, "был отмечен инвестиционный интерес к другим проектам в области энергетической инфраструктуры и была подтверждена атмосфера доверия со стороны трех компаний, являющихся акционерами [греческой государственной компании] DESFA" - оператора национальной газотранспортной системы Греции.

Соглашение по EastMed

Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода было подписано 2 января в Афинах. Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

В тот же день греческая газовая компания DEPA подписала c работающей в Израиле международной компанией Energean Oil & Gas предварительное соглашение о намерении приобретать 20% природного газа (около 2 млрд кубометров в год), который будет поставляться по будущему газопроводу.

Газопровод EastMed должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по трубопроводу "Посейдон" под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские регионы. Европейская комиссия назвала трубопровод EastMed проектом общего интереса и предоставила 34,5 млн евро для завершения технических исследований для проекта.

Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно 7 млрд долларов. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.