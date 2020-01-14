Эксперты предупредили о рисках для пользователей из-за прекращения поддержки Windows 7

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прекращение технической поддержки и обновления операционной системы Windows 7 компанией Microsoft может нести риски безопасности как для обычных компьютеров даже в локальной сети, так и для различных устройств, которые используют компании. Такое мнение во вторник высказали ТАСС эксперты с сфере информационной безопасности.

Согласно данным компании Statcounter, анализирующей веб-трафик по всему миру, рыночная доля Windows 7 среди всех ОС от Microsoft в РФ в декабре 2019 года составила 32,2%, а доля Windows 10 - 56,9%. В целом доля операционных систем Windows на российском рынке в декабре 2019 года превышала 86%.

Как отметил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, вследствие прекращения поддержки Windows 7 первым делом под угрозой могут оказаться не обычные пользователи, способные легко мигрировать на новые версии операционных систем, а корпоративный сектор, где очень часто старую версию ОС используют в режиме совместимости (служит для запуска программ с параметрами, предназначенными для предыдущей версии Windows - прим. ТАСС). "Когда речь идет о встраиваемых устройствах, таких как банкоматы, POS-терминалы (устройства для приема к оплате платежных карт - прим. ТАСС), промышленные компьютеры, кассы, [корпоративный сектор] столкнется с серьезной проблемой. Для них необходимость обновления ОС критически важна и она повлечет еще обновление "железа", - уверен эксперт.

По его словам, обновление софта в таких устройствах - действительно необходимая мера, "потому что безопасность таких финансовых секторов наиболее важна, а потому отсутствие обновления там критически опасно".

Как уточняет ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, окончание поддержки действительно потребует обновления программного обеспечения на таких устройствах. "Однако до 2023 года компании могут воспользоваться платной поддержкой [от Microsoft], что позволит избежать рисков", - заметил он.

Однако, отметил со своей стороны руководитель группы исследований безопасности банковских систем компании Positive Technologies Ярослав Бабин, пострадать от прекращения поддержки Windows 7 могут также и обычные компьютеры, находящиеся даже в локальной сети. По словам эксперта, использовать операционную систему без поддержки относительно безопасно только до тех пор, пока злоумышленники не находят в ней "уязвимость нулевого дня", то есть уязвимость, о которой неизвестно ни разработчику, ни производителю антивирусных решений.

В пример эксперт привел ситуацию с подобной уязвимостью, когда пострадавшие компании не спасло даже то, что компьютеры находились в локальной сети. "Так вирус мог распространяться за счет эксплуатации уязвимости в любых доступных по сети компьютерах. Поэтому даже если хотя бы один персональный компьютер имел доступ в интернет и был заражен, другие заражались быстро и разговор шел об эпидемии", - заключил Бабин.

Прекращение поддержки Windows 7

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, 14 января. Компьютеры, на которых установлена Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.