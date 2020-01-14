Мадуро подписал указ о продаже 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту петро

ТАСС, 14 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подписал указ, предписывающий государственной нефтегазовой компании PDVSA продать 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту петро.

"Я подписываю указ о продаже 4,5 млн баррелей нефти из сертифицированных запасов PDVSA, размер которых составляет $30 млн", - сказал Мадуро в ежегодном послании, которое транслировалось в его Twitter.

По словам Мадуро, после того как указ будет выполнен, PDVSA должна ежедневно продавать 50 тыс. баррелей нефти за петро "до тех пор, пока не будет выполнена цель по переводу продаж всей производимой нефти на петро".

Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.