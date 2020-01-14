{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Участники Гайдаровского форума обсудят вызовы нового десятилетия

Эксперты рассмотрят необходимость дополнительных структурных реформ и институциональные меры для запуска механизмов роста

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия" пройдет 15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Участники форума обсудят такие темы, как экономическая политика, экономический рост, национальная технологическая политика и цифровизация, а также глобальную повестку в предстоящем десятилетии.

В рамках сессии "Что мешает экономическому росту?" планируется обсудить необходимость дополнительных структурных реформ и институциональные меры для запуска механизмов роста. В дискуссии примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

В ходе сессии "Горизонты экономической политики" с ключевым докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин. Выступление будет посвящено вопросам эффективности мер экономической политики.

Вопросы национальной технологической политики

Участники сессии "Национальная технологическая политика и региональная специфика" обсудят механизмы синхронизации поддержки технологических компаний на региональном и федеральном уровнях, а также роль крупного бизнеса в региональной технологической политике. В дискуссии примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Глобальная повестка

В рамках открытого диалога "Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски" ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Франции в 2007-2012 гг. Николя Саркози обсудят вероятность наступления нового мирового кризиса, глобальные политические и социально-экономические последствия цифровизации, а также риски и перспективы Европейского союза в ближайшем десятилетии.

Встреча Медведева с экспертами

Как сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, в этом году формат участия премьера в форуме будет изменен: Медведев 17 января проведет встречу с экспертами, которые принимали участие в мероприятии. Во время встречи "планируется обсудить вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме".

О форуме

На XI Гайдаровский форум зарегистрировались более 14700 участников, среди которых 600 спикеров из более чем 30 стран.

Организаторами ХI Гайдаровского форума стали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичГоликова, Татьяна АлексеевнаМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаСаркози, НиколяЧубайс, Анатолий БорисовичКудрин, Алексей ЛеонидовичОрешкин, Максим СтаниславовичТатарстанМау, Владимир АлександровичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Лавров: Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике
По словам министра, отношения России и Индии отличаются самодостаточностью и не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС