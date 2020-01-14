Участники Гайдаровского форума обсудят вызовы нового десятилетия

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия" пройдет 15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Участники форума обсудят такие темы, как экономическая политика, экономический рост, национальная технологическая политика и цифровизация, а также глобальную повестку в предстоящем десятилетии.

В рамках сессии "Что мешает экономическому росту?" планируется обсудить необходимость дополнительных структурных реформ и институциональные меры для запуска механизмов роста. В дискуссии примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

В ходе сессии "Горизонты экономической политики" с ключевым докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин. Выступление будет посвящено вопросам эффективности мер экономической политики.

Вопросы национальной технологической политики

Участники сессии "Национальная технологическая политика и региональная специфика" обсудят механизмы синхронизации поддержки технологических компаний на региональном и федеральном уровнях, а также роль крупного бизнеса в региональной технологической политике. В дискуссии примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Глобальная повестка

В рамках открытого диалога "Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски" ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Франции в 2007-2012 гг. Николя Саркози обсудят вероятность наступления нового мирового кризиса, глобальные политические и социально-экономические последствия цифровизации, а также риски и перспективы Европейского союза в ближайшем десятилетии.

Встреча Медведева с экспертами

Как сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, в этом году формат участия премьера в форуме будет изменен: Медведев 17 января проведет встречу с экспертами, которые принимали участие в мероприятии. Во время встречи "планируется обсудить вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме".

О форуме

На XI Гайдаровский форум зарегистрировались более 14700 участников, среди которых 600 спикеров из более чем 30 стран.

Организаторами ХI Гайдаровского форума стали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.