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Структура "Лукойла" будет управлять спросом на электроэнергию двух компаний группы

В компании отметили, что применение системы управления спросом снизит затраты для всех потребителей и повысит общую надежность энергосистемы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Компания "Лукойл-Энергосервис", входящая в группу "Лукойл", получила статус агрегатора управления спросом на электрическую энергию. Она будет координировать участие двух добывающих предприятий группы в проекте по снижению потребления мощности в пиковые часы, позволив им снизить затраты на покупку электроэнергии, говорится в сообщении "Лукойла".

"Новая система позволит добывающим обществам получать оплату на рынке системных услуг ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности - прим. ТАСС) за снижение объемов потребления мощности в пиковые часы. Для энергорынка управляемое сокращение спроса выгоднее загрузки наиболее дорогих и неэффективных электростанций. Таким образом, применение системы управления спросом снизит затраты для всех потребителей. Кроме того, повышается общая надежность энергосистемы", - отмечает компания.

"Лукойл-Энергосервис" будет координировать участие в пилотном проекте энергорынка двух предприятий: "Лукойл - Западная Сибирь" и "Лукойл - Пермь". В будущем к агрегатору могут присоединиться другие организации группы и сторонние предприятия, отмечается в сообщении.

О проекте

Управление спросом - комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что служит сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы и ведет к экономии энергии и снижению ее стоимости. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель, в свою очередь, получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Отбор агрегаторов осуществляется ежеквартально. В декабре 2019 года "Системный оператор" (проводит конкурс на выбор агрегаторов управления спросом на электроэнергию) сообщал, что число агрегаторов в рамках реализации пилотного проекта выросло до 40 предприятий, среди которых как сбытовые, так и генерирующие компании. Также об интересе к участию в проекте заявили и крупные потребители электроэнергии.

По данным председателя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Энерджинет" Олега Гринько, внедрение в России технологий управления спросом на электроэнергию позволит ежегодно экономить до 105 млрд рублей и может стать эффективным инструментом сдерживания роста тарифов.

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