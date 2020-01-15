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Жириновский предложил списать россиянам 40 млрд рублей долгов по кредитам

Лидер ЛДПР также призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства, которые "загнали граждан в кабалу"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал списать гражданам России все долги по кредитам в размере 40 млрд рублей, а также ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними", - написал глава ЛДПР.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний уровень одобрения заявок от россиян на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, в декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества заявок. Это стало минимальным значением с 2017 года.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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