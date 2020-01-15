Украинские аграрии провели митинг у дома Зеленского

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Группа аграриев пришла к дому, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, с требованием провести референдум относительно введения в стране рынка земли.

Как сообщает телеканал "112 Украина", в среду возле дома, который расположен рядом с Мариинским парком и Верховной радой, собралось более 50 человек. Они держали плакаты с требованием провести референдум относительно купли-продажи земли и создать банк земли.

Кроме того, митинг аграриев проходит сейчас возле здания Рады. Фермеры продолжат акцию протеста, несмотря на то, что парламентарии на этой неделе не будут рассматривать законопроект о рынке земли.

Ситуация вокруг рынка земли

С объявлением о необходимости узаконить куплю-продажу земли на Украине начались акции протеста. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения участников акции с полицией, в результате которой пострадали как протестующие, так и силовики. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы, блокируют проезды во многих городах Украины.

13 января правительство и аграрный комитет Рады представили общественности окончательный законопроект о рынке земли, подготовленный ко второму чтению после рассмотрения нескольких тысяч правок. В частности, был снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га (как физлицами, так и компаниями) и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой зоне по периметру границы Украины. По оценке правительства, минимальная стоимость 1 га земли не может быть менее 25-30 тыс. гривен ($1,04 - 1,25 тыс.). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету и после того, как будет доказано происхождение этих средств. Земля станет предметом залога, и благодаря этому аграрии смогут привлекать кредиты в банках.