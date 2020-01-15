{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Грушко оценил значение товарооборота России и Евросоюза для двусторонних отношений

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что экономическое измерение России и Европы имеет стратегический характер

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объем товарооборота России с Евросоюзом, который, если бы не санкции и ответные меры, примерно равнялся бы аналогичному показателю между ЕС и США, демонстрирует, что отношения Москвы с Брюсселем имеют фундаментальное значение. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"На самом деле, отношения России и ЕС сохраняют фундаментальное значение", - подчеркнул он.

В подтверждение этой мысли Грушко привел ряд данных. В частности, напомнил он, в 2013 году объем торговли России и ЕС составлял примерно €417 млрд, затем он упал до 300 млрд и в 2018 опять составил 300 млрд. "Если бы не было санкций и контрсанкций, то со всей определенностью можно сказать, что объем торговли достигал бы примерно 500-550 млрд. Известно, что торговля ЕС - Китай - в районе 600 млрд, ЕС - США - тоже 600 млрд, Китай и США чуть больше 600 млрд", - продолжил он.

"Мы видим, что экономическое измерение России и Европы имеет стратегический характер", - добавил замглавы МИД РФ.

Грушко указал, что товарооборот с Евросоюзом составляет 42% от общего объема российской внешней торговли, несмотря на все политические трудности.

Теги
РоссияГрушко, Александр ВикторовичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Путин недоволен уровнем рождаемости в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС