Грушко оценил значение товарооборота России и Евросоюза для двусторонних отношений

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объем товарооборота России с Евросоюзом, который, если бы не санкции и ответные меры, примерно равнялся бы аналогичному показателю между ЕС и США, демонстрирует, что отношения Москвы с Брюсселем имеют фундаментальное значение. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"На самом деле, отношения России и ЕС сохраняют фундаментальное значение", - подчеркнул он.

В подтверждение этой мысли Грушко привел ряд данных. В частности, напомнил он, в 2013 году объем торговли России и ЕС составлял примерно €417 млрд, затем он упал до 300 млрд и в 2018 опять составил 300 млрд. "Если бы не было санкций и контрсанкций, то со всей определенностью можно сказать, что объем торговли достигал бы примерно 500-550 млрд. Известно, что торговля ЕС - Китай - в районе 600 млрд, ЕС - США - тоже 600 млрд, Китай и США чуть больше 600 млрд", - продолжил он.

"Мы видим, что экономическое измерение России и Европы имеет стратегический характер", - добавил замглавы МИД РФ.

Грушко указал, что товарооборот с Евросоюзом составляет 42% от общего объема российской внешней торговли, несмотря на все политические трудности.