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Новый прямой авиарейс связал китайскую провинцию Хайнань с Мьянмой

Перелеты в обе стороны будут осуществляться на регулярной основе три раза в неделю

ХАЙКОУ /Китай/, 15 января. /ТАСС/. Новый авиарейс запущен между южной китайской провинцией Хайнань и Мьянмой. Как сообщает агентство "Синьхуа", он связал китайский город Хайкоу с мьянманским Янгоном.

Перелеты в обе стороны будут осуществляться на регулярной основе три раза в неделю: среда, пятница и воскресенье. Рейс Хайкоу - Янгон получил обозначение AQ1133, перелет в обратную сторону - AQ1134. Оператором нового авиамаршрута выступает китайская авиакомпания Jiuyuan Airlines.

Это уже второй прямой авиамаршрут между провинцией Хайнань и Мьянмой. В июне 2019 года был открыт рейс, соединивший Хайкоу и мьянманский город Мандалай. В 2018 году авиакомпания Jiuyuan Airlines запустила прямые рейсы до Мьянмы из городов Гуанчжоу, Гуйян и Чанша.

"Новый авиамаршрут будет способствовать продвижению связей и сотрудничества между Хайнанем и Мьянмой, позволит нарастить взаимный турпоток, что имеет важное значение для туризма на Хайнане", - приводит информационный ресурс "Наньхайван" слова представителя провинциального Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Фу Фэнхуа. Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев прошлого года Хайнань посетило 1087 туристов из Мьянмы, что на 122,3% превысило показатель за аналогичный период 2018 года.

К настоящему времени международный аэропорт Мэйлань обслуживает 48 международных и региональных рейсов, которые выполняются в 35 городов в 20 странах и регионах мира. В 2019 году пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Мэйлань составил 1,49 млн человек.

Теги
КитайХайнань
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