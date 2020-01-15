Первый зампред ЦБ: Банк России пока не планирует пересматривать целевой уровень инфляции

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Банк России пока не считает целесообразным пересматривать целевой уровень инфляции, поскольку это может быть "вредно" для экономики. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума.

"В последние три года у нас инфляция, если в среднем посчитать, была примерно около 3,7%, то есть вблизи таргета. Инфляционные ожидания еще не заякорены. Поэтому в настоящее время пересматривать таргет - это, на наш взгляд, наверное, даже вредно. Все-таки нужно еще поработать на этом уровне таргета", - сказала она.

Отвечая на вопрос, какое влияние на инфляцию оказывает укрепление рубля, Юдаева отметила, что в прошлом году российская валюта укрепилась на порядка 8%, что было одним из факторов снижения инфляции.

Первый зампред ЦБ добавила, что в I квартале 2020 года инфляция точно будет ниже 3%. По ее словам, ЦБ не видит условий для сохранения ее на этом уровне.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

В этом году форум пройдет 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.