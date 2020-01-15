ОПЕК повысила прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2020 году

ТАСС, 15 января. Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 1,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Показатель улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 140 тыс. баррелей в сутки, следует из январского отчета ОПЕК.

Как отмечается в документе, пересмотр прогноза в основном связан с улучшением прогноза по мировой экономике в текущем году. При этом рост спроса в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 0,93 млн баррелей в сутки.

Таким образом, согласно прогнозам ОПЕК, общий мировой спрос на нефть увеличится до 100,98 млн баррелей в сутки в 2020 году с 99,77 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Добыча нефти и газоконденсата

Россия к концу текущего года будет способна нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки, несмотря на ограничения в ОПЕК+, прогнозирует ОПЕК. Согласно отчету организации, это является рекордным для России показателем.

При этом в первом квартале 2020 года показатель составит 11,27 млн баррелей в сутки.

"Годовой объем добычи в 2019 году, по прогнозам, вырос на 90 тыс. баррелей в сутки до среднего показателя в 11,44 млн баррелей в сутки, самого высокого уровня с 1987 года", - отмечается в отчете ОПЕК.

Одной из причин роста добычи является увеличение производства конденсата на "Ямал СПГ", проекте "Роспан", Северо-Русском и Чаяндинском месторождениях.

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти по итогам 2019 года, несмотря на участие в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Венское соглашение

Страны ОПЕК в декабре 2019 года снизили суточную добычу нефти на 161 тыс. баррелей, до 29,44 млн баррелей, таким образом перевыполнив соглашение ОПЕК+ на 54%.

Большую часть декабрьского сокращения - 70% - обеспечила Саудовская Аравия, которая снизила добычу нефти на 111 тыс. баррелей в сутки - до 9,76 млн баррелей. Ирак сократил суточную добычу на 76 тыс. баррелей - до 4,56 млн баррелей, ОАЭ - на 46 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей. В то же время Ангола, Габон, Эквадор и Конго нарастили производство нефти.

При этом по отношению к октябрю 2018 года, взятому за базовый уровень в сделке ОПЕК+, страны ОПЕК снизили добычу на 1,25 млн баррелей в сутки (соглашение предполагало сокращение на 812 тыс. баррелей). В декабре совокупная суточная добыча стран ОПЕК составила 25,5 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. Таким образом, в декабре обязательства были исполнены на 154% против 146% в ноябре.

В начале декабря страны ОПЕК+ договорились дополнительно сократить общую добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки, то есть довести показатель до 1,7 млн баррелей в сутки. Ряд стран, слабо выполняющих договоренности по сокращению добычи, среди них, в частности, Ирак, Нигерия, были подвергнуты критике. Саудовская Аравия призвала отстающих как можно скорее довести выполнение своих квот до 100%.

Прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК"

ОПЕК также улучшила прогноз роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 2020 год до 2,35 млн баррелей в сутки.

"Рост предложения "не ОПЕК" в 2020 году был также пересмотрен в сторону повышения на 180 тыс. баррелей в сутки, в основном за счет повышения прогноза роста предложения в Мексике и Норвегии и новых объемов поставок из Гайаны", - говорится в отчете. По оценке ОПЕК, США, Бразилия, Канада, Австралия, Гайана и Норвегия станут основными драйверами роста в 2020 году.

Рост предложения нефти в 2019 году повышен на 40 тыс. баррелей в сутки - до 1,86 млн баррелей в сутки, в связи с увеличением прогноза по поставкам от США на 46 тыс. баррелей в сутки - до 1,66 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти ОЭСР

Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в ноябре 2019 года превысили среднюю за пять лет норму на 17,5 млн баррелей и составили 2,92 млрд баррелей, говорится в отчете.

Запасы снизились на 8,8 млн баррелей по сравнению с октябрем 2019 года, но все равно остались на 62,7 млн баррелей выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, которое действует до конца марта 2020 года.