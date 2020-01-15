{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ОПЕК повысила прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2020 году

По данным Организации стран - экспортеров нефти, Россия к концу года сможет нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 15 января. Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 1,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Показатель улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 140 тыс. баррелей в сутки, следует из январского отчета ОПЕК.

Как отмечается в документе, пересмотр прогноза в основном связан с улучшением прогноза по мировой экономике в текущем году. При этом рост спроса в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 0,93 млн баррелей в сутки.

Таким образом, согласно прогнозам ОПЕК, общий мировой спрос на нефть увеличится до 100,98 млн баррелей в сутки в 2020 году с 99,77 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Добыча нефти и газоконденсата

Россия к концу текущего года будет способна нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки, несмотря на ограничения в ОПЕК+, прогнозирует ОПЕК. Согласно отчету организации, это является рекордным для России показателем.

При этом в первом квартале 2020 года показатель составит 11,27 млн баррелей в сутки.

"Годовой объем добычи в 2019 году, по прогнозам, вырос на 90 тыс. баррелей в сутки до среднего показателя в 11,44 млн баррелей в сутки, самого высокого уровня с 1987 года", - отмечается в отчете ОПЕК.

Одной из причин роста добычи является увеличение производства конденсата на "Ямал СПГ", проекте "Роспан", Северо-Русском и Чаяндинском месторождениях.

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти по итогам 2019 года, несмотря на участие в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Венское соглашение

Страны ОПЕК в декабре 2019 года снизили суточную добычу нефти на 161 тыс. баррелей, до 29,44 млн баррелей, таким образом перевыполнив соглашение ОПЕК+ на 54%.

Большую часть декабрьского сокращения - 70% - обеспечила Саудовская Аравия, которая снизила добычу нефти на 111 тыс. баррелей в сутки - до 9,76 млн баррелей. Ирак сократил суточную добычу на 76 тыс. баррелей - до 4,56 млн баррелей, ОАЭ - на 46 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей. В то же время Ангола, Габон, Эквадор и Конго нарастили производство нефти.

При этом по отношению к октябрю 2018 года, взятому за базовый уровень в сделке ОПЕК+, страны ОПЕК снизили добычу на 1,25 млн баррелей в сутки (соглашение предполагало сокращение на 812 тыс. баррелей). В декабре совокупная суточная добыча стран ОПЕК составила 25,5 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. Таким образом, в декабре обязательства были исполнены на 154% против 146% в ноябре.

В начале декабря страны ОПЕК+ договорились дополнительно сократить общую добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки, то есть довести показатель до 1,7 млн баррелей в сутки. Ряд стран, слабо выполняющих договоренности по сокращению добычи, среди них, в частности, Ирак, Нигерия, были подвергнуты критике. Саудовская Аравия призвала отстающих как можно скорее довести выполнение своих квот до 100%.

Прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК"

ОПЕК также улучшила прогноз роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 2020 год до 2,35 млн баррелей в сутки.

"Рост предложения "не ОПЕК" в 2020 году был также пересмотрен в сторону повышения на 180 тыс. баррелей в сутки, в основном за счет повышения прогноза роста предложения в Мексике и Норвегии и новых объемов поставок из Гайаны", - говорится в отчете. По оценке ОПЕК, США, Бразилия, Канада, Австралия, Гайана и Норвегия станут основными драйверами роста в 2020 году.

Рост предложения нефти в 2019 году повышен на 40 тыс. баррелей в сутки - до 1,86 млн баррелей в сутки, в связи с увеличением прогноза по поставкам от США на 46 тыс. баррелей в сутки - до 1,66 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти ОЭСР

Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в ноябре 2019 года превысили среднюю за пять лет норму на 17,5 млн баррелей и составили 2,92 млрд баррелей, говорится в отчете.

Запасы снизились на 8,8 млн баррелей по сравнению с октябрем 2019 года, но все равно остались на 62,7 млн баррелей выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, которое действует до конца марта 2020 года.

Реклама на ТАСС
Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза
Этот показатель уменьшился на 57,6%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС