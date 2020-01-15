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Инфляция в России с 10 по 13 января составила 0,1%

По данным Росстата, в годовом выражении на 13 января инфляция сложилась на уровне 2,9%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 10 по 13 января 2020 года составила 0,1%, а с начала года достигла 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года инфляция составляла 0,2%.

В годовом выражении на 13 января инфляция сложилась на уровне 2,9%.

За отчетный период гречневая крупа подорожала на 0,4%, а вареная колбаса и жирный творог - на 0,2%.

В то же время наблюдалось снижение цен на пшено - на 0,7%, куриные яйца - на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%. На подсолнечное масло и шлифованный рис цены опустились на 0,2%, свинину, мясо кур, вермишель и печенье - на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на свежие огурцы - на 3,3%, на помидоры - 2,1%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

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