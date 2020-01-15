В ЕАЭС приступили к проработке механизма обмена электронными разрешительными документами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приступили к реализации механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами, который должен упростить совершение таможенных операций. Об этом сообщает в среду пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Коллегия ЕЭК утвердила документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для подтверждения соблюдения запретов и ограничений", - говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК по итогам состоявшегося во вторник заседания Коллегии.

Реализация общего процесса позволит наладить трансграничное информационное взаимодействие таможенных и контролирующих органов стран ЕАЭС в вопросе получения сведений о необходимых для совершения таможенных операций документах, а также создать основу для развития и механизма "единого окна". "По сути, речь идет о начале реализации механизма трансграничного обмена электронными разрешительными документами", - добавили в пресс-службе.

Внедрение общего процесса будет проходить поэтапно по мере регламентации в праве ЕАЭС состава и структуры представляемых сведений из документов в электронном виде. Распоряжением Коллегии установлен девятимесячный срок, в течение которого должен быть осуществлен переход к трансграничному электронному обмену сведениями из документов об оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС или Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Также Коллегия одобрила изменения, касающиеся таможенного декларирования экспресс-грузов, доставляемых экспресс-перевозчиками в качестве товаров для личного пользования. Ожидается, что эти новшества позволят упростить порядок декларирования этой категории товаров.

На заседании также были определены структура и формат сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, что позволит перейти к выработке унифицированного электронного документооборота между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности стран Союза. Этот сертификат в виде электронного документа является неотъемлемой частью единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.