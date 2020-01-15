Пенс назвал заключение первой фазы торговой сделки новой главой в отношениях США и Китая

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Разногласия между США и Китаем продолжат существовать, однако подписание соглашения по первой фазе торговой сделки открывает новую главу в отношениях между двумя странами. Такое мнение высказал в среду вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, выступая в Белом доме на церемонии подписания документа, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы осознаем, что разногласия останутся между нашими странами, но сегодня начало новой главы в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира", - сказал Пенс.

Подписание соглашения ожидается в ближайшее время. На церемонии в Белом доме, помимо Пенса и главы вашингтонской администрации Дональда Трампа, присутствует весь финансово-экономический блок американского правительства, в том числе министр финансов Стивен Мнучин, глава Минторга Уилбур Росс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, а также министры сельского хозяйства и транспорта, советник и дочь президента США Дональда Трамп Иванка, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, члены Конгресса, губернаторы ряда американских штатов. Кроме того, на мероприятие пришли патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер, миллиардер и один из главных спонсоров республиканцев Шелдон Адельсон и представители некоторых крупнейших американских компаний, включая Boeing, MasterCard, Visa, ConocoPhillips. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Детали сделки до сих пор не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами. Мнучин также сообщил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР.