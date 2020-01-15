Ростех заявляет, что готов участвовать в проекте "Доступный интернет"

МОСКВА, 15 января./ТАСС/. Госкоропорация "Ростех" готова участвовать в проекте "Доступный интернет", поставляя оборудование и обеспечивая информационную безопасность, сообщили ТАСС в Ростехе.

"Ростех готов участвовать в программе "Доступный интернет" в качестве поставщика оборудования, в том числе спутникового, развивать сервисы, поддерживать функционирование инфраструктуры, включая обеспечение информационной безопасности", - сообщили в госкорпорации.

Ранее в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам президента, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.

Также мобильные операторы "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон", МТС и Tele2 сообщили, что готовы обсуждать идею об обеспечении россиян бесплатным доступом к социально значимым интернет-ресурсам, а глава "Ростелекома" Михаил Осеевский пояснил, что исключить из платного трафика абонентов оплату доступа к социально значимым ресурсам операторам связи не будет технически сложно.