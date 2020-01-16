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ЦБ отозвал лицензии у страховщиков "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед"

Регулятор принял такое решение из-за добровольных отказов страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Банк России приказами от 15 января 2020 года отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед" (г. Чебоксары), "Экип" (г. Москва) и "Симаз-Мед" (г. Новосибирск), говорится в материалах ЦБ.

Такое решение в отношении организаций регулятор принял из-за добровольных отказов страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, уточняется в документах ЦБ.

У страховщиков отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. У московской компании "Экип", кроме того, отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования.

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