ЦБ отозвал лицензии у страховщиков "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Банк России приказами от 15 января 2020 года отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед" (г. Чебоксары), "Экип" (г. Москва) и "Симаз-Мед" (г. Новосибирск), говорится в материалах ЦБ.

Такое решение в отношении организаций регулятор принял из-за добровольных отказов страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, уточняется в документах ЦБ.

У страховщиков отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. У московской компании "Экип", кроме того, отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования.