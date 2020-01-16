Сердюков: выручка авиакластера Ростеха в 2019 году составит более 600 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выручка авиационного кластера госкорпорации "Ростех" по итогам 2019 года превысит 600 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам индустриальный директор кластера авиации Анатолий Сердюков.

"Консолидированная выручка холдингов кластера по итогам 2019 года значительно превысит планку 600 млрд рублей. Данные за 2019 год сейчас финализируются. Если смотреть в динамике, в 2015 году выручка кластера была в районе 520-530 млрд рублей. Рост заметный, почти на 80 млрд рублей в год, чистая прибыль увеличилась практически вдвое", - сказал Сердюков.

По его словам, наибольший рост показал холдинг "Технодинамика": годовая выручка выросла более чем на 40%, а за несколько последних лет - почти вдвое.

"Есть колебания, связанные с изменениями объемов гособоронзаказа, например, в части вертолетной техники. В целом с 2015 года все холдинги кластера - это и "Вертолеты России", и ОДК, и КРЭТ, и "Технодинамика" - нарастили финансовые показатели. Это результат преобразований, которые Ростех реализует в авиационной отрасли", - пояснил Сердюков.

Он напомнил, что на сегодняшний день основной задачей авиакластера является интеграция в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также успешная реализация ключевых проектов, таких как среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, ближнемагистральные SSJ-100, Ил-114 и другие.