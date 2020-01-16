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Microsoft запустила браузер Edge Chromium для Windows и MacOS

Edge можно самостоятельно скачать с официального сайта, либо дождаться автоматического обновления Windows 10

Microsoft объявила о запуске нового браузера Edge на движке Chromium для Windows 10 и MacOS на более чем 90 языках. Обновление также затронет пользователей мобильной версии на Android и iOS, говорится в сообщении на сайте компании.

Среди ключевых новшеств Microsoft указывает функцию предотвращения отслеживания, персонализированную настройку новой вкладки, режим Internet Explorer, поддержку потокового видео 4K, работу с пером в PDF, поддержку расширений Chrome и многое другое.

Edge можно самостоятельно скачать с официального сайта, либо дождаться автоматического обновления Windows 10.

14 января Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7, спустя 10 лет после запуска ОС. Компания рекомендовала пользователям создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать Windows 10.

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