ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2020 года до 3,4-3,9 трлн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Банк России понизил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2020 года до 3,4-3,9 трлн рублей с 4,1-4,6 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года понижен до уровня 3,4-3,9 трлн рублей с 4,1-4,6 трлн рублей после уточнения фактических данных за декабрь 2019 года", - сказано в материале.

Также отмечается, что в декабре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,2 трлн рубля, до 2,8 трлн рубля, что стало ниже ноябрьского прогноза Банка России, который составлял 3,6-3,9 трлн рублей.

"Отток ликвидности был обусловлен увеличением объема наличных денег в обращении и ростом остатков средств на корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств в кредитные организации по бюджетному каналу", - отметили в ЦБ.

В свою очередь, фактором притока ликвидности в конце 2019 года был сезонно высокий объем операций по бюджетным счетам, тем не менее, увеличение расходов в декабре не в полной мере компенсировало их запаздывающий характер в течение года. Одновременно Федеральное казначейство и бюджеты субъектов Российской Федерации значительно снизили объем средств, размещенных в банках на депозитах и по иным операциям на временной основе.

Так, в декабре задолженность кредитных организаций по операциям Казначейства уменьшилась в два раза и на конец месяца составила 1,6 трлн рублей. При этом прогноз Банка России предполагал некоторый рост размещения временно свободных бюджетных средств в случае, если часть запланированных Минфином России на 2019 год бюджетных расходов будет перенесена на 2020 год и последующие годы. В результате приток ликвидности по бюджетному каналу сформировался ниже, чем ожидалось, пояснили в ЦБ.