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Кассация подтвердила решение ФАС по картелю фармкомпаний в Дагестане

Компании заплатят более 250 млн рублей штрафов

МАХАЧКАЛА, 16 января. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении дагестанских фармацевтических компаний - участников картеля, доход которого составил более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг на сайте ФАС России.

"Кассация поддержала ФАС России по делу дагестанских фармкомпаний и регионального Минздрава. Компании "Регионфарма", "Глобалмедтех", "Дагмедтехника", "Медфармаснаб" привлечены к административной ответственности. Общая сумма административных штрафов составила более 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года ФАС России признала ООО "Регионфарма", ООО "Глобалмедтех", ООО "Дагмедтехника", ООО "Медфармаснаб" виновными в заключении картельного соглашения (п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции), который привел к поддержанию цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, оказание услуг по техобслуживанию и ремонту медицинских изделий для медучреждений и Минздрава Дагестана в период с 2015 по 2018 год.

Еще одни участники картеля - Министерство здравоохранения Республики Дагестан и государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканский онкологический диспансер" - были признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками торгов (п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции).

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РоссияДагестан
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